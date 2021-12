Christiansen vyhral stíhacie preteky v Östersunde a je na čele pohára

výsledky:



1. Vetle Sjastad Christiansen (Nór.) 30:14,8 min (1)

2. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +9,8 s (4)

3. Emilien Jacquelin (Fr.) +11,0 (3)

4. Michal Krčmář (ČR) +51,5 (1)

5. Tero Seppälä (Fín.) +52,1 (1)

6. Simon Eder (Rak.) +52,2 (0)

7. Tommaso Giacomel (Tal.) +52,5 (1)

8. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +1:00,1 (3)

9. Antonin Guigonnat (Fr.) +1:02,3 (2)

10. Benjamin Weger (Švaj.) +1:04,2



celkové poradie SP (4 z 22):



1. Christiansen 178 b

2. Samuelsson 175

3. J. T. Bö 154

4. Jacquelin 151

5. Eduard Latypov (Rus.) 139

6. Tarjei Bö (Nór.) 130



poradie v stíhacích pretekoch(1 zo 7):



1. Christiansen 60 b

2. Samuelsson 54

3. Jacquelin 48

4. Krčmář 43

5. Seppälä 40

6. Eder 38



Östersund 2. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Vetle Sjastad Christiansen zvíťazil v prvých stíhacích pretekoch nového ročníka Svetového pohára. Vo švédskom Östersunde spravil na strelnici len jednu chybu a do cieľa prišiel v čase 30:14,8 minúty. Druhý finišoval víťaz šprintu domáci Sebastian Samuelsson, tretí prišiel do cieľa Francúz Emilien Jacquelin.Pre dvadsaťdeväťročného Christiansena to bolo len druhé individuálne víťazstvo v SP. Premiérovo sa tešil pred dvoma rokmi v šprinte v americkom Soldier Hollow. Do nedeľňajších pretekov odštartoval z 5. miesta s mankom 31,1 s na víťaza šprintu Samuelssona. Ten však išiel hneď na prvej ležke na jedno trestné kolo a tak sa na neho dotiahli najbližší prenasledovatelia. Okrem Christiansena aj Jevgenij Latypov a Jacquelin. Samuelsson pridal na druhej položke ďalšie trestné kolo, ostatní zo skupiny lídrov strieľali čisto. Na prvej ležke chybovali Jacquelin a Latypov dvakrát a Christiansen raz. Na záverečnú streľbu prišli spolu Nór, Švéd i Francúz a medzi nimi sa rozhodovalo o víťazovi. Tlak zvládol najlepšie Christiansen, ktorý neminul ani raz, jeho súperi museli ísť na trestné kolo a tak sa tešil z druhého víťazstva v kariére. Druhý finišoval Samuelsson pred Jacquelinom. Štvrtý skončil Čech Michal Krčmář.Christiansen sa vďaka víťazstvu dostal na čelo celkového poradia SP, na konte má 178 bodov, o tri viac ako druhý Samuelsson. Tretí je obhajca celkového prvenstva Nór Johannes Thingnes Bö.