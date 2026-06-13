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Christie podpísal s Bournemouthom novú trojročnú zmluvu

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Futbalista Bournemouthu Ryan Christie sa teší z gólu v zápase 8. kola anglickej Premier League AFC Bournemouth - FC Arsenal v Bournemouthe v sobotu 19. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Tridsaťjedenročný stredopoliar pôsobí v Bournemouthe od roku 2021, keď prišiel z Celticu Glasgow.

Autor TASR
Londýn 13. júna (TASR) - Škótsky futbalový reprezentant Ryan Christie podpísal s AFC Bournemouth novú trojročnú zmluvu. Klub anglickej Premier League o tom informoval v sobotu.

Tridsaťjedenročný stredopoliar pôsobí v Bournemouthe od roku 2021, keď prišiel z Celticu Glasgow. V drese „The Cherries“ odohral doteraz 177 súťažných zápasov a strelil desať gólov.

V uplynulej sezóne nastúpil Christie na 26 stretnutí Premier League a pomohol Bournemouthu k šiestemu miestu, ktoré klubu po prvý raz v histórii zabezpečilo účasť v európskych pohárových súťažiach.

„Je to skvelý pocit a som z toho nadšený. Bol to pre klub neuveriteľný rok, keďže sme sa kvalifikovali do Európy. Už teraz sa teším na ďalšiu sezónu,“ uviedol Christie, ktorý je momentálne s reprezentáciou Škótska na majstrovstvách sveta. Informovala agentúra DPA.
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