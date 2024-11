Chromiak a Dvorský skórovali v nočných zápasoch

New York 3. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak skóroval pri vysokej výhre Ontaria Reign v nočnom zápase zámorskej súťaže AHL nad Henderson Silver Knights 8:3. Pre dvadsaťdvaročného krídelníka to bol druhý gól a tretí bod v siedmom stretnutí v sezóne.



Do streleckej listiny sa zapísal aj Dalibor Dvorský, ktorého gól však Springfieldu na body nestačil. Thunderbirds prehrali doma s Lehigh Valley Phantoms 2:5. Devätnásťročný útočník zaznamenal v desiatom zápase piaty gól a siedmy bod.