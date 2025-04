Chromiak ďalšou zámorskou posilou pre Slovensko

Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilní v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta vo Švédsku a Dánsku Martin Chromiak. O doplnení tímu 22-ročným útočníkom informoval na sociálnej sieti X generálny manažér Miroslav Šatan.



Chromiak má za sebou ďalšiu sezónu na zámorských ľadoch, konkrétne v AHL, kde odohral za Ontario Reign 71 stretnutí s bilanciou devätnástich gólov a 21 asistencií. Krídelník patrí do organizácie Los Angeles Kings, na premiéru v prestížnej NHL však ešte len čaká. „Králi“ si vybrali Chromiaka v drafte v roku 2020 zo 128. miesta.



Jeho tím neuspel v prvom kole play off AHL, sériu so San Jose Barracuda prehral 0:2 na zápasy.