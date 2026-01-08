Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
Chromiak gólom opäť rozhodol duel proti Iowe

Na archívnej snímke hokejový reprezentant SR Martin Chromiak. Foto: TASR Jakub Kotian

Chromiak má v tejto sezóne na konte 14 presných zásahov a v 33 stretnutiach k nim pridal 10 asistencií.

Autor TASR
New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak zabezpečil druhýkrát za sebou triumf Ontaria Reign v nižšej zámorskej AHL. Dvadsaťtriročný útočník strelil v noci na štvrtok víťazný gól do siete Iowy, keď v 33. minúte duelu zvyšoval na priebežných 4:2 a jeho tím vyhral 4:3.

Chromiak má v tejto sezóne na konte 14 presných zásahov a v 33 stretnutiach k nim pridal 10 asistencií. Proti rovnakému súperovi sa presadil dvakrát aj 5. januára, keď Ontario zdolalo Iowu 3:0. Na debut v NHL stále čaká.

Do kanadského bodovania sa nezapísal obranca Jozef Viliam Kmec, ale pri víťazstve Hendersonu nad Coachellou (5:1) mal na konte tri plusové body. Nebodoval útočník Juraj Pekarčík, ktorého Springfield prehral na ľade Uticy 1:5.
