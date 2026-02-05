< sekcia Šport
Chromiak, Mešár a Kmec sa zapísali do kanadského bodovania
Šiesty presný zásah v sezóne si pripísal Filip Mešár, ktorého Laval vyhral na Uticou 6:2.
Autor TASR
New York 5. februára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom a asistenciou k výhre Ontaria nad Tucsonom (5:1) v zámorskej AHL. Útočník má na konte 35 bodov (16+19) v 44 zápasoch tejto sezóny. Šiesty presný zásah v sezóne si pripísal Filip Mešár, ktorého Laval vyhral na Uticou 6:2, Mešár má bilanciu 6+11. Trojicu bodujúcich Slovákov doplnil obranca Jozef Viliam Kmec, ktorý mal asistenciu pri prehre Hendersonu so San Diegom (4:7).