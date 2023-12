Chromiak rozhodol gólom o víťazstve Ontaria nad Coachellou

New York 3. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak zaznamenal v noci na nedeľu svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej AHL. Dvadsaťjedenročný krídelník rozhodol v predlžení o víťazstve Ontaria nad Coachellou (4:3 pp) a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.



Chromiak skóroval v 63. minúte, keď sa dostal do prečíslenia s Michailom Malcevovom. Jeho spoluhráč mu prihral a slovenský útočník strelou z prvej prestrelil Chrisa Driedgera. Chromiak sa presadil po troch stretnutiach, v ktorých vyšiel bodovo naprázdno, celkovo má po 19 dueloch sezóny na konte desať bodov za šesť gólov a štyri asistencie.



Do štatistík sa v noci na nedeľu nezapísal Adam Sýkora, ale jeho Hartford uspel proti Lehigh Valley Phantoms (5:4 pp). Z víťazsta sa tešil aj obranca Patrik Koch, ktorého Tucson Roadrunners zdolal San Jose Barracuda 7:5. Cleveland v zostave so Samuelom Kňažkom triumfoval nad Uticou 4:2. Pre zranenie nehral za San Diego Pavol Regenda.