Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Šport

Chromiak s gólom a asistenciou pri výhre Ontaria

.
Na archívnej snímke hokejový reprezentant SR Martin Chromiak. Foto: TASR Jakub Kotian

Autor TASR
New York 8. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa výrazne podpísal pod víťazstvo Ontaria Reign nad Coloradom Eagles 2:1 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej súťaže AHL.

Dvadsaťtriročný krídelník v 27. sekunde tretieho dejstva svojím 26. gólom v sezóne vyrovnal na 1:1 a už po niekoľkých sekundách predĺženia asistoval na víťazný gól Kennyho Connorsa. Chromiak nazbieral v 67 dueloch prebiehajúceho ročníka 52 bodov (26+26). Ontario zaknihovalo tretí triumf po sebe a figuruje na čele Pacifickej divízie o dva body práve pred Coloradom.
.

Neprehliadnite

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

TÝŽDENNÍK: Hlas-SD nie je Smer-SD

Misia Artemis 2 sa dostala za Mesiac, komunikáciu obnovili