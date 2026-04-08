Chromiak s gólom a asistenciou pri výhre Ontaria
Dvadsaťtriročný krídelník v 27. sekunde tretieho dejstva svojím 26. gólom v sezóne vyrovnal na 1:1 a už po niekoľkých sekundách predĺženia asistoval na víťazný gól Kennyho Connorsa.
Autor TASR
New York 8. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak sa výrazne podpísal pod víťazstvo Ontaria Reign nad Coloradom Eagles 2:1 po predĺžení v nočnom zápase zámorskej súťaže AHL.
Dvadsaťtriročný krídelník v 27. sekunde tretieho dejstva svojím 26. gólom v sezóne vyrovnal na 1:1 a už po niekoľkých sekundách predĺženia asistoval na víťazný gól Kennyho Connorsa. Chromiak nazbieral v 67 dueloch prebiehajúceho ročníka 52 bodov (26+26). Ontario zaknihovalo tretí triumf po sebe a figuruje na čele Pacifickej divízie o dva body práve pred Coloradom.
Dvadsaťtriročný krídelník v 27. sekunde tretieho dejstva svojím 26. gólom v sezóne vyrovnal na 1:1 a už po niekoľkých sekundách predĺženia asistoval na víťazný gól Kennyho Connorsa. Chromiak nazbieral v 67 dueloch prebiehajúceho ročníka 52 bodov (26+26). Ontario zaknihovalo tretí triumf po sebe a figuruje na čele Pacifickej divízie o dva body práve pred Coloradom.