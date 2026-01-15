< sekcia Šport
Chromiak s troma gólovými prihrávkami, asistoval aj Pekarčík a Sýkora
Autor TASR
New York 15. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak sa troma asistenciami podieľal na víťazstve Ontaria nad Coloradom 4:3 po nájazdoch v nočnom zápase nižšej zámorskej súťaže AHL. Dvadsaťtriročný útočník potvrdil svoju formu gólovými prihrávkami na všetky tri presné zásahy Reign a po 37 odohratých dueloch má na konte 28 bodov (15+13).
Asistenciu si pripísal aj Chromiakov krajan Adam Sýkora, ktorého Hartford vyhral na ľade Hersey 3:2 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal 15. bod v sezóne, po 35 stretnutiach má bilanciu sedem gólov a osem asistencií.
Asistoval aj Juraj Pekarčík, pre ktorého to bol 17. bod v prebiehajúcom ročníku. Springfield však prehral v Charlotte vysoko 2:8.