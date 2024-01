Chromiak sa blysol hetrikom, Regenda dal dva góly, skóroval aj Sýkora

New York 274. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak sa v nočnom zápase AHL blysol hetrikom a asistenciou. Svojmu tímu Ontario Reign pomohol k triumfu 5:1 nad Tucsonom Roadrunners. Dva góly dal aj Pavol Regenda, jeho tím San Diego Gulls triumfoval nad Iowou Wild 6:3.



Pre Chromiaka to je druhý hetrik v kariére a prvý štvorbodový zápas. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. V tejto sezóne má na konte 11 gólov a 9 asistencií z 39 duelov. V drese hostí sa do bodových štatistík nezapísali Miloš Kelemen a Patrik Koch.



Aj Regendu vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Okrem gólov nazbieral aj tri plusové body. Po 24 stretnutiach sezóny má na konte 13 gólov a 4 asistencie.



Štvrtý gól v sezóne strelil Adam Sýkora, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Hartfordu pomohol k víťazstvu 4:2 nad Clevelandom.



Marián Studenič zaznamenal asistenciu, jeho tím Coachella Valley podľahol Texasu 3:4 po predĺžení.