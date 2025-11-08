< sekcia Šport
Chromiak sa blysol štyrmi bodmi, jeho Ontario však prehralo
Po trojzápasovej odmlke bodoval ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík, ktorého asistencia však nepomohla odvrátiť prehru Springfieldu s Bridgeportom (2:6).
Autor TASR
New York 8. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak zažiaril v noci na sobotu v zámorskej AHL, keď sa v zápase na ľade San Diega Gulls blysol dvoma gólmi a dvoma asistenciami. Jeho tím Ontario Reign však prehral 4:6.
Chromiak dokončil stretnutie s plusovým bodom a na súperovu bránku vyslal až sedem striel - najviac zo všetkých hráčov v zápase. Dvadsaťtriročný útočník zažil svoj individuálne najlepší duel v sezóne, po 11 stretnutiach má na konte päť gólov a tri asistencie.
Po trojzápasovej odmlke bodoval ďalší slovenský útočník Juraj Pekarčík, ktorého asistencia však nepomohla odvrátiť prehru Springfieldu s Bridgeportom (2:6). Pripísal si aj jeden plusový bod.
