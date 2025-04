Chromiak skóroval v AHL, jeho tím končí, ale Regenda ide ďalej

New York 27. apríla (TASR) - Slovenský útočník Martin Chromiak skóroval v nočnom zápase play off nižšej súťaže AHL, ale jeho Ontario prehralo zo San Jose 1:2, v sérii 0:2 na zápasy a vypadlo z bojov o Calderov pohár. Z postupu sa so San Jose teší Pavol Regenda.



Chromiak v tretej tretine strelou spomedzi kruhov vyrovnal na 1:1, ale v 58. minúte rozhodol o víťazstve a postupe Collin Graf. Regenda v zápase nebodoval.



Do druhého kola postúpil aj Cleveland, keď zdolal Toronto 4:3 po predĺžení a v sérii vyhral 2:0. Obranca Samuel Kňažko sa do zostavy Clevelandu nedostal. Zámorská sezóna sa skončila pre Samuela Honzeka, ktorého Calgary prehralo s Coachella Valley 0:2 v nedeľňajšom zápase a aj v sérii. Honzek zaznamenal jednu strelu.