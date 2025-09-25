< sekcia Šport
Chromiak skóroval v príprave, Pospíšil si pripísal asistenciu
Chromiak odohral 13 minút a 34 sekúnd, počas ktorých zaknihoval aj plusový bod a dve strely na bránu.
Autor TASR
New York 25. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil gól v nočnom prípravnom zápase v zámorskej NHL. Presadil sa v 19. minúte v drese Los Angeles proti Anaheimu, keď otvoril skóre z protiútoku. Jeho zásah bol napokon víťazný, keďže Kings zvíťazili 3:0. Chromiak odohral 13 minút a 34 sekúnd, počas ktorých zaknihoval aj plusový bod a dve strely na bránu.
Slovenskú stopu mal aj zápas Vancouver - Calgary, domáci zvíťazili 3:1. V drese "plamenňov" si prihrávku pripísal Martin Pospíšil, keď v presilovej hre posunul puk na zakončujúceho Connora Zaryho. Jeho spoluhráč Samuel Honzek Honzek nebodoval, pripísal si iba jednu mínusku a strelu na bránu.
V zostave Columbusu v zápase proti Pittsburghu chýbal obranca Christián Jaroš, ktorý asistoval partnerke po pôrode.
Slovenskú stopu mal aj zápas Vancouver - Calgary, domáci zvíťazili 3:1. V drese "plamenňov" si prihrávku pripísal Martin Pospíšil, keď v presilovej hre posunul puk na zakončujúceho Connora Zaryho. Jeho spoluhráč Samuel Honzek Honzek nebodoval, pripísal si iba jednu mínusku a strelu na bránu.
V zostave Columbusu v zápase proti Pittsburghu chýbal obranca Christián Jaroš, ktorý asistoval partnerke po pôrode.
prípravné zápasy NHL:
Columbus - Pittsburgh 4:1, Carolina - Florida 2:4, Edmonton - Seattle 1:4, Anaheim - Los Angeles 0:3 /M. CHROMIAK (LA) 1+0/, Vancouver - Calgary 3:1 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1/
Columbus - Pittsburgh 4:1, Carolina - Florida 2:4, Edmonton - Seattle 1:4, Anaheim - Los Angeles 0:3 /M. CHROMIAK (LA) 1+0/, Vancouver - Calgary 3:1 /M. POSPÍŠIL (Calgary) 0+1/