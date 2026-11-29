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Chromiak strelil 10. gól v sezóne a pomohol Ontariu k víťazstvu 5:1
Brankár Samuel Hlavaj predviedol 22 zákrokov pri triumfe Toronta nad Rochesterom 7:3.
Autor TASR
New York 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil v zámorskej AHL svoj 10. gól v sezóne a pomohol Ontariu k víťazstvu 5:1 nad Calgary. Dokopy má na konte 13 bodov.
Brankár Samuel Hlavaj predviedol 22 zákrokov pri triumfe Toronta nad Rochesterom 7:3.
Brankár Samuel Hlavaj predviedol 22 zákrokov pri triumfe Toronta nad Rochesterom 7:3.