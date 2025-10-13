< sekcia Šport
Chromiak strelil prvý gól a prispel k výhre Ontaria nad Tucsonom 4:2
Bol to jeho jubilejný stý bod (49+51) v 198 stretnutí základnej časti súťaže.
Autor TASR
New York 13. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak strelil svoj prvý gól v novej sezóne zámorskej súťaže AHL. Dvadsaťtriročný krídleník sa presadil v 46. minúte v presilovke a uzavrel výhru svojho Ontaria Reign nad Tucsonom Roadrunners 4:2. Bol to jeho jubilejný stý bod (49+51) v 198 stretnutí základnej časti súťaže.