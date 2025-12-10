Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Šport

Chromiak strelil svoj ôsmy gól v sezóne AHL

.
Na archívnej snímke hokejový reprezentant SR Martin Chromiak. Foto: TASR Jakub Kotian

Po 22 zápasoch má na konte 17 kanadských bodov za 8 gólov a 9 asistencií.

Autor TASR
New York 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak strelil v nočnom zápase proti Texas Stars svoj ôsmy gól v prebiehajúcej sezóne AHL. Prispel ním k víťazstvu tímu Ontario Reign 6:3. Po 22 zápasoch má na konte 17 kanadských bodov za 8 gólov a 9 asistencií.

Chromiak v 14. minúte otvoril skóre po tom, čo sa dostal do úniku z pravého krídla, v rýchlej akcii si pokryl puk a prekonal Arna Tiefenseea. V prebiehajúcej sezóne je druhý najproduktívnejší hráč tímu.
.

Neprehliadnite

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci

STREĽBA V NÁKUPNOM CENTRE: Tínedžer pálil z brokovnice

KLIMOVÁ: Nervozitou a prehnaným očakávaním si môžeme pokaziť Vianoce