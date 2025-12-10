< sekcia Šport
Chromiak strelil svoj ôsmy gól v sezóne AHL
Po 22 zápasoch má na konte 17 kanadských bodov za 8 gólov a 9 asistencií.
Autor TASR
New York 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak strelil v nočnom zápase proti Texas Stars svoj ôsmy gól v prebiehajúcej sezóne AHL. Prispel ním k víťazstvu tímu Ontario Reign 6:3. Po 22 zápasoch má na konte 17 kanadských bodov za 8 gólov a 9 asistencií.
Chromiak v 14. minúte otvoril skóre po tom, čo sa dostal do úniku z pravého krídla, v rýchlej akcii si pokryl puk a prekonal Arna Tiefenseea. V prebiehajúcej sezóne je druhý najproduktívnejší hráč tímu.
