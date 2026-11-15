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Chromiak zaznamenal gól a asistenciu, skóroval aj Demek

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Na archívnej snímke hokejový reprezentant SR Martin Chromiak. Foto: TASR Jakub Kotian

Chromiak zažiaril hneď v prvom zápase po návrate z prvého tímu Los Angeles Kings.

Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Ontaria nad Abbotsfordom 5:2 v nočnom zápase zámorskej AHL. Strelecky sa presadil aj Jakub Demek, ktorého Henderson zdolal Calgary 3:2.

Chromiak zažiaril hneď v prvom zápase po návrate z prvého tímu Los Angeles Kings. V 11. minúte asistoval pri góle Lanea Pedersona a o 140 sekúnd neskôr v presilovej hre o dvoch hráčov strelil víťazný gól. V desiatich stretnutiach sezóny AHL nazbieral desať bodov (7+3) a je najlepším strelcom Ontaria.

Demek otvoril skóre duelu Hendersonu proti Calgary Wranglers v siedmej minúte a zaznamenal svoj druhý gól v sezóne. V slovenskom mikrosúboji vyšli bodovo naprázdno jeho spoluhráč Jozef Viliam Kmec i útočník Calgary Samuel Honzek, ktorý absolvoval prvý zápas po zranení. Do súťažného diania sa vrátil po viac ako mesačnej absencii. Dvadsaťdvaročný útočník nastúpil prvýkrát od 9. októbra, keď sa zranil v dueli NHL proti Coloradu. Pri svojom prvom vystúpení v AHL po viac ako 18 mesiacoch zaznamenal dve strely na bránku.
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