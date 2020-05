Chudý ostáva na striedačke Michaloviec, asistentmi budú Faith a Droppa

Michalovce 19. mája (TASR) - Hokejistov HK Dukla Michalovce povedie aj v sezóne 2020/2021 tréner Miroslav Chudý. K zmene došlo na pozícii asistentov, ktorými budú Juraj Faith a Ivan Droppa. Pre TASR to potvrdil manažér michalovského klubu Peter Tirpák.



Michalovskí hokejisti neabsolvujú spoločnú letnú prípravu a stretnú sa až krátko pred návratom na ľad. "Zísť by sa mali približne 10. augusta a po niekoľkých dňoch tréningoch "na suchu" by hráči mali asi 20. augusta vykorčuľovať na ľad," poznamenal. Tvorba hráčskeho kádra bude otázkou nasledujúceho obdobia, klub však je v kontakte s viacerými hráčmi, ktorí v Michalovciach pôsobili v nedávnom období. Mená hráčov, s ktorými tréneri počítajú, však zverejnia až po podpise zmlúv.



V uplynulom ročníku pôsobili v pozícii asistentov Peter Bartoš a Richard Šechný. Miroslav Chudý prišiel do Michaloviec počas sezóny 2017/2018, keď tím účinkoval v druhej najvyššej súťaži. Na jar 2019 doviedol Michalovce k barážovému postupu do Tipsport ligy a v pozícii hlavného kormidelníka pokračoval aj v premiérovej sezóne v najvyššej súťaži. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 odohrali Michalovce pod jeho vedením 48 zápasov a v čase ukončenia sezóny figurovali na 7. priečke.



Pre bývalého extraligového útočníka Juraja Faitha pôjde o trénerskú premiéru v najvyššej slovenskej súťaži. V uplynulých dvoch ročníkoch viedol tím HC Košice do 16 rokov.



Pre Ivana Droppu pôjde o tretiu trénerskú zastávku v najvyššej slovenskej súťaži. V rokoch 2014-2016 pôsobil ako asistent trénera v Liptovskom Mikuláši, rovnakú pozíciu mal aj počas uplynulých dvoch sezón v Banskej Bystrici.