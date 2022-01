Chudý predĺžil zmluvu s ŠKF Sereď do konca sezóny

Sereď 23. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Chudý bude pokračovať v ŠKF ORION TIP Sereď aj v jarnej časti Fortuna ligy 2021/2022. S vedením klubu sa dohodol na predĺžení zmluvy do konca ročníka.



Tridsaťdvaročný Chudý od svojho novembrového príchodu do Serede odchytal päť ligových zápasov, v ktorých inkasoval sedem gólov. "Som veľmi rád, že som sa so Sereďou dohodol na predĺžení spolupráce. Teší ma, že budem mať opäť možnosť chytať. Budem doma, blízko svojej rodiny. Verím, že tak ako aj na jeseň si vzájomne pomôžeme. Je pred nami jarný cieľ – postup do hornej šestky. Máme to vo vlastných rukách, hráme s priamymi konkurentmi v boji o hornú šestku. Bol by som veľmi rád, keby sa nám to spoločne podarilo. Bol by to skvelý úspech. Chcem pomôcť mužstvu svojimi spoľahlivými výkonmi," uviedol v tlačovej správe.



Chudý v minulosti chytal aj za FC Nitra, Vlašim, FK Dukla Praha, FK Teplice, Spartak Trnava či Górnik Zabrze.