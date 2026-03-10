Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Šport

Chukwuemeka a Wanner dostali povolenie reprezentovať Rakúsko na MS

.
Na archívnej snímke Paul Wanner. Foto: TASR/AP

Obaja hráči sa narodili v Rakúsku, ale 22-ročný Chukwuemeka hral v mládežníckych kategóriách za Anglicko a o dva roky mladší Wanner reprezentoval Nemecko.

Autor TASR
Zürich 10. marca (TASR) - Krídelník Carney Chukwuemeka z Borussie Dortmund a stredopoliar Paul Wanner z PSV Eindhoven budú môcť na tohtoročných MS vo futbale reprezentovať Rakúsko. Obaja dostali od Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA povolenie na zmenu športovej príslušnosti.

Obaja hráči sa narodili v Rakúsku, ale 22-ročný Chukwuemeka hral v mládežníckych kategóriách za Anglicko a o dva roky mladší Wanner reprezentoval Nemecko. Chukwuemeka, ktorý v minulosti pôsobil na klubovej úrovni aj v Aston Ville a Chelsea, má rodičov z Nigérie a mal tak možnosť obliekať si aj národný dres tejto krajiny, pripomenula agentúra AP. Trénerovi rakúskej ekipy Ralfovi Rangnickovi by mali byť k dispozícii už v marcových prípravných stretnutiach proti Ghane a Kórejskej republike.

Rakúsko sa na MS predstaví prvýkrát od roku 1998. V základnej J-skupine ho v USA čakajú zápasy s Jordánskom, Argentínou a Alžírskom.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch