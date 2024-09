Chytil je pripravený zúčastniť sa na prípravnom kempe NY Rangers

New York 19. septembra (TASR) - Český hokejista Filip Chytil sa zotavil zo zranenia hlavy a je plne pripravený zúčastniť sa na prípravnom kempe New Yorku Rangers v NHL. Dvadsaťpäťročný útočník odohral pre zdravotné problémy v uplynulej sezóne iba desať zápasov, nastúpil i v šiestich stretnutiach play off.



Chytil pôsobil pred zranením ako center vo formácii s Artemijom Panarinom a Alexisom Lafrenirom. Teraz však pravdepodobne zamieri do tretej formácie, pretože jeho náhradník Vincent Trocheck zažil vlani výbornú sezónu. Správu priniesol portál nhl.cz.