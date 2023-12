Chytil odletel do Česka, pre otras mozgu nehral dva mesiace

New York 30. decembra (TASR) - Hokejový útočník Filip Chytil z New Yorku Rangers, ktorý nehral v NHL od 2. novembra, sa odletel zotavovať domov do Česka. Dvadsaťštyriročný center pauzuje už takmer dva mesiace pre otras mozgu.



Ako informoval denník New York Post, Chytil momentálne trénuje iba individuálne. Podľa zámorského periodika v klube očakávajú, že sa v tejto sezóne ešte do zostavy Rangers vráti. Chytil sa zranil v zápase s Carolinou, keď sa v prvej tretine zrazil so Švédom Jesperom Fastom, bývalým útočníkom "jazdcov". Duel nedohral a odvtedy sa v profilige neobjavil. Zatiaľ vynechal 23 stretnutí. V tomto ročníku stihol odohrať za Rangers iba desať zápasov, v ktorých získal šesť asistencií.



Podľa zámorských médií utrpel český útočník štvrtý otras mozgu počas šesťročnej kariéry v NHL, ktorú mu rôzne zdravotné problémy prerušili už desaťkrát. New York Post uviedol, že účastník tohtoročných MS korčuľoval doteraz sám na tréningovej ploche tímu a robil pokroky. V individuálnom tréningu by mal v Česku pokračovať pod dohľadom svojho trénera zručností, s ktorým sa pripravuje medzi sezónami.