Chytil predĺžil zmluvu s NY Rangers o štyri roky

New York 30. marca (TASR) - Český hokejista Filip Chytil sa dohodol s vedením New Yorku Rangers na predĺžení spolupráce. Dvadsaťtriročný center podpísal s klubom NHL nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 17,75 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 4,438 milióna USD.



Chytil zažíva svoju najlepšiu sezónu v profilige, v doterajších 66 zápasoch nazbieral 22 gólov a 20 asistencií. Jeho Rangers sa od úvodu držia na popredných priečkach vo Východnej konferencii a majú už istotu účasti v play off. "Jazdci" si vybrali českého útočníka v drafte 2017 v 1. kole z 21. miesta. V NHL odohral počas šiestich sezón celkovo 319 stretnutí základnej časti, v ktorých strelil 64 gólov a pridal 71 asistencií, v 23 dueloch play off získal deväť bodov (7+2).



Chytilovi sa v lete skončí zmluva s priemerným sezónnym zárobkom 2,3 milióna dolárov a mohol sa stať obmedzeným voľným hráčom. Na základe nového kontraktu bude obliekať dres Rangers až do konca sezóny 2026/2027. Klub, za ktorý chytá aj slovenský brankár Jaroslav Halák, má tak pod zmluvou minimálne do roku 2026 ďalšieho hráča. Dlhodobé kontrakty s Rangers majú podpísané aj obranca Adam Fox (do roku 2029), kapitán Jacob Trouba (do 2026), kanonier Chris Kreider (do 2027), krídelník Artemij Panarin (do 2026) a centri Mika Zibanejad (do 2030) a Vincent Trocheck (do 2029). Informáciu priniesla agentúra AP.