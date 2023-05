Chytil s Chlapíkom absolvovali dobrovoľný tréning

Riga 16. mája (TASR) – Českí hokejisti Filip Chytil a Filip Chlapík opäť trénovali s tímom na majstrovstvách sveta v Rige. Z dvojice zranených hráčov je bližšie k plnohodnotnému návratu Chlapík, jeho tím čaká najbližší zápas vo štvrtok proti Slovinsku.



Útočníka švajčiarskeho tímu Ambri-Piotta trápi zranenie v hornej časti tela, no jeho návrat je reálny už v najbližšom dueli. "Jeho stav vyzerá veľmi priaznivo, mohol by sa vrátiť do turnaja a plnej záťaže. Budeme sa snažiť, aby sme ho pripravili na štvrtkový zápas so Slovinskom," povedal tímový lekár Antonín Chochola pre české médiá. Dvadsaťpäťročný hráč sa zranil v úvodnom stretnutí so Slovenskom (3:2) po súboji s Patrikom Kochom.



Chytil utrpel zranenie v nedeľňajšom zápase s Kazachstanom (5:1) po odraze puku a na tréningu si nasadil celotvárový kryt. Podľa Chocholu uňho pretrváva bolesť: "Filip Chytil utrpel veľmi nepríjemné zranenie. Skúsili sme záťaž v tréningu a prvá polovica vyzerala dobre, v tej druhej už sa podľa neho zdravotný stav zhoršil. Opäť nastúpila bolesť, takže záťaž trochu zmiernime. Budeme pokračovať aj v liečbe, aby sa mohol vrátiť na turnaj."



Ešte pred úvodným zápasom sa zranil Jiří Smejkal. Ten prišiel na tréningu o dva zuby a utrpel zlomeninu čeľuste, vo všetkých troch zápasoch však nastúpil v druhom útoku s celotvárovým krytom. "Horná čeľusť je pomerne zložitá kosť s niekoľkými výbežkami. Jirka utrpel zlomeninu jedného výbežku, nie celej čeľuste. Aj tak je to bolestivá záležitosť, ale Jirku sme pripravili, už ani nedostáva analgetiká," dodal Chochol.