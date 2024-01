Chytil si už v tejto sezóne nezahrá, Rangers:Prioritou je jeho zdravie

New York 29. januára (TASR) - Český hokejista Filip Chytil si pre zranenie v hornej časti tela už v tejto sezóne NHL nezahrá. Informoval o tom jeho klub New York Rangers.



Dvadsaťštyriročný útočník sa iba nedávno vrátil z rehabilitácie v rodnom Česku do USA a zapojil sa vo svojom klube do bezkontaktného tréningu. Už na druhý deň sa však jeho zdravotný stav výrazne zhoršil. Podľa zámorských médií sa Chytil bez cudzieho zavinenia zrútil na ľad a do šatne mu museli pomôcť spoluhráči. "Jazdci" následne vydali stanovisko, v ktorom informovali o predčasnom konci ročníka. "Našou prioritou je Filipovo zdravie. Budeme ho naďalej plne podporovať s cieľom jeho návratu pre sezónu 2024/2025," uviedol klub.



Chytil nastúpil v prebiehajúcej sezóne iba v desiatich zápasoch, v ktorých si pripísal šesť asistencií. Od 2. novembra bol na maródke, počas vianočných sviatkov sa vrátil liečiť do Česka. Podľa českých médií trápia Chytila vážne problémy po sérii otrasov mozgu, jeden z nich utrpel aj na vlaňajších majstrovstvách sveta.