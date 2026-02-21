< sekcia Šport
Chytil vypadol na neurčito zo zostavy Vancouveru pre zlomeninu tváre
Reprezentant Česka prišiel do Vancovueru v januári 2025 v rámci výmeny z New Yorku Rangers.
Autor TASR
Kanadský hokejový klub Vancouver Canucks sa na neurčitú dobu musí vysporiadať s absenciou českého útočníka Filipa Chytila. Dvadsaťšesťročný hráč utrpel na tréningu zlomeninu tváre po zásahu pukom.
Chytila sužujú v aktuálnom ročníku zámorskej NHL rôzne zranenia, pre problémy s následkami otrasu mozgu sa nedostal ani do nominácie Česka na zimné olympijské hry 2026. Celkovo zasiahol len do 12 stretnutí, v ktorých si na svoje konto pripísal tri góly. Pred olympijskou prestávkou nehral v dôsledku migrény.
Reprezentant Česka prišiel do Vancovueru v januári 2025 v rámci výmeny z New Yorku Rangers. Už v predchádzajúcom ročníku dlhšie nehral po otrase mozgu, pripomenul portál tsn.ca.
