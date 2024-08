Chyžnjak získal zlato do 80 kg, pod piatimi kruhmi s druhým triumfom

box - finále



Paríž 8. augusta (TASR) - Ukrajinský boxer Oleksandr Chyžnjak získal zlatú medailu na OH v Paríži v kategórii do 80 kg. Vo finále zdolal v tesnom súboji Kazacha Nurbeka Oralbaya 3:2 na body. Dvadsaťdeväťročný Ukrajinec získal pod piatimi kruhmi druhé zlato, triumfoval aj v Tokiu v kategórii do 75 kg.Kubánsky boxer Erislandy Alvarez Borges získal zlatú medailu na OH v Paríži v kategórii do 63,5 kg. Vo finále zdolal v tesnom súboji domáceho Francúza Sofiana Oumiha 3:2 na body.