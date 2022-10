Cibák zamieril z Michaloviec do českého Kolína, zatiaľ na mesiac

Kolín 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jakub Cibák si prvýkrát v kariére vyskúša druhú najvyššiu českú súťaž. Po ukončení pôsobenia v Michalovciach sa dohodol zatiaľ na mesačnej spolupráci s klubom SC Kolín, ktorý o tom informoval na oficiálnej stránke.



Cibák bol v uplynulých štyroch sezónach hráč materského klubu HC Košice. V ročníku 2021/2022 zaň odohral 45 extraligových zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 5 gólov, 4 asistencie, 24 trestných minút a 3 mínusové body. Pred sezónou 2022/2023 zamieril do Michaloviec, ale za tamojšiu Duklu nenastúpil ani do jedného súťažného zápasu.



V novom klube sa stretne aj s trénerom Janom Šťastným, pod ktorým pôsobil v Košiciach. "Rozhodli sme sa ho angažovať po konzultácii s trénerom, ktorý ho veľmi dobre pozná zo spoločného pôsobenia v Košiciach. V tejto sezóne mal pôsobiť v Michalovciach, ale z určitých dôvodov tam nehral," poznamenal manažér kolínskeho A-mužstva Lukáš Krejčík.