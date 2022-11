Cibulková tvárou projektu OLOV: Deti treba motivovať k pohybu

Bratislava 2. novembra (TASR) - Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková sa stala ambasádorkou projektu Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), ktorý funguje pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) je jeho cieľom podporiť všestranný pohybový rozvoj žiakov.



Projekt je určený pre žiakov 6.-9. ročníka základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Spustili ho v septembri a pozostáva z viacerých cvičení, pričom každý zapojený žiak získa podľa úrovne jeden z troch odznakov všestrannosti – zlatý, strieborný či bronzový. Doposiaľ sa zaregistrovalo viac ako 400 škôl.



Cibulková absolvovala v októbri vo viacerých školách ukážkové hodiny a zacvičila si spolu so žiakmi aj jednotlivé disciplíny OLOV. "Atmosféra v každej telocvični i v školách bola skvelá. Deti do cvičenia dali maximum. Ja som sa ich zase snažila čo najviac povzbudzovať a hnať dopredu," uviedla Cibulková pre oficiálnu webstránku SOŠV.



"Deti majú radi pohyb, vidím to aj u svojho syna. Je potrebné ich len motivovať a podporovať v tom, aby sa hýbali. Z vlastných skúseností viem, že deti sa na spoločný čas so známymi športovcami tešia a po ňom sú motivované urobiť niečo pre seba," dodala Cibulková.