Čičaková bude empajrovou rozhodkyňou vo finále mužskej dvojhry

Londýn 10. júla (TASR) - Finále mužskej dvojhry vo Wimbledone po prvý raz v histórii povedie žena. V dueli medzi srbským tenistom Novakom Djokovičom a Talianom Matteom Berrettinim sa v úlohe empajrovej rozhodkyne predstaví Chorvátka Marija Čičaková. Oznámili to predstavitelia All England Clubu.



Štyridsaťtriročná Čičaková patri medzi renomované rozhodkyne a vlastní tzv. zlatý odznak. Členkou elitného WTA tímu je od roku 2012. V roku 2014 rozhodovala finále ženskej wimbledonskej dvojhry. Na OH 2016 v Riu de Janeiro bola na empajri vo finále ženského singla. Informovala o tom agentúra AP.