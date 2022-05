Ciccone vyhral po úniku 15. etapu Gira, na čele sa udržal Carapaz

Výsledky 15. etapy Giro d´Italia (Rivarolo Canavese - Cogne, 177 km):



1. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) 4:37:41 h, 2. Santiago Buitrago (Kol./Bahrajn Victorious) +1:31 min, 3. Antonio Pedrero (Šp./Movistar) +2:19, 4. Hugh Carthy (V. Brit./EF Education-EasyPost) +3:09, 5. Martijn Tusveld (Hol./DSM) +4:36, 6. Luca Covili (Tal./Bardiani) +5:08, 7. Natnael Tesfatsion (Erit./Androni Giocattoli) +5:27, 8. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo), 9. Gijs Leemreize (Hol./Jumbo-Visma) obaja rovnaký čas, 10. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +6:06







Celkové poradie:

1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 63:06:57 h, 2. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe) +9 s, 3. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +32, 4. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +1:01 min, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Wanty-Gobert) +1:03, 6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +1:54, 7. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +2:00, 8. Vincenzo Nibali (Tal./Astana) +3:00, 9. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) +4:06, 10. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +8:02

Cogne 22. mája (TASR) - Domáci cyklista Giulio Ciccone triumfoval v nedeľňajšej 15. etape pretekov Giro d'Italia. Jazdec stajne Trek-Segafredo sa presadil po samostatnom úniku a 177 km dlhú trasu z Rivarola Canavese do Cogne zvládol za 4:37:41 h. Druhý finišoval Kolumbijčan Santiago Buitrago (Bahrajn-Victorious) a tretí skončil Španiel Antonio Pedrero (Movistar). Na čele celkového poradia sa udržal Ekvádorčan Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers).Na záver druhého týždňa čakala na pelotón náročná horská skúška s dvoma vrchárskymi prémiami prvej a záverečným stúpaním do cieľa druhej kategórie. Cyklisti museli zvládnuť dokopy cez 4000 výškových metrov. Úvodných asi 90 km bolo po rovine, no pelotón bol nervózny, už na začiatku prišlo k pádu a na ceste skončil aj líder celkového poradia Carapaz. Všetci však pokračovali ďalej. Aj keď sa od začiatku útočilo, únik sa zrodil až po 80 km, keď sa pred prvým stúpaním dostalo na čelo asi 20 jazdcov. Boli medzi nimi Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), David de la Cruz (Astana), Santiago Buitrago (Bahrajn Victorious), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Antonio Pedrero (Movistar), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) či Rui Costa (SAE Team Emirates). Netrvalo dlho a čelná skupina si vytvorila náskok viac ako štyri minúty.Skupina však nebola celistvá a neustále niekto útočil. Dlho bol na čele Bouwman, za ním išlo asi desať pretekárov. Necelých 50 km pred cieľom vyrazili z druhej skupiny dopredu Ciccone, Buitrago, Carthy, Tusveld a Pedrero, ktorí sa dostali na čelo a spolu prišli pred záverečné stúpanie. Aktívny bol najmä Ciccone, ktorý sa niekoľkokrát skúsil odpútať, a jeho posledný útok už nikto z konkurentov nezachytil. Osem kilometrov pred cieľom mal náskok vyše minútu a išiel si pre etapové vavríny. Na druhom mieste finišoval Buitrago s mankom 1:31 minúty.