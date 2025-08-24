< sekcia Šport
Čičmany zažili rozprávkový zážitok
1501 bežcov rozozvučalo uličky malebnej dedinky.
Autor OTS
Čičmany 24. augusta (OTS) - Maľované domčeky ako z rozprávky, ideálne bežecké počasie, skvelá nálada a úplne nové trasy pre všetkých. Malebnú dedinku Čičmany navštívilo až 1501 bežcov a stali sa tak historicky najväčšími pretekmi celej série Behaj lesmi doposiaľ.
Foto: Behaj lesmi
Deň pretekov v Čičmanoch odštartovali lesné mláďatká. Ujali sa toho ako praví hrdinovia z rozprávky. Na štartoch ich stálo presne 311! Najmenší pretekári boli rozdelení do šiestich kategórií podľa veku. Svoje sily otestovali na trasách dlhých 100, 500 a 1000 metrov. Ako praví hrdinovia z rozprávky dorazili do cieľa s úsmevom aj so slzami, niektorí dokonca štvornožky.
Foto: Behaj lesmi
Hneď potom bežcov čakal charitatívny JOJ ŠPORT RUN, ktorý sa tento rok stal súťažnými pretekmi. V Čičmanoch ho bežalo až 307 bežcov. Zúčastnení svojim štartom prispievali na charitatívne účely, a teda výťažok putoval na pomoc Martinovi, ktorému zaplatí rehabilitácie. Suma vyzbieraná na charitatívne účely bola presne 2731 EUR. Ďakujeme všetkým bežcom a tiež Nadácii TV JOJ za sprostredkovanie.
Foto: Behaj lesmi
Bežci sa následne odhodlane vydali na najdlhšiu trasu dňa - 20 kilometrov plných nezabudnuteľných výhľadov na ikonické maľované domčeky, Strážovské vrchy a lesné chodníky obklopené rozľahlými lúkami. Dlhú trasu si odbehlo 304 pretekárov. Víťazom sa stal Joe Berger s časom 01:22:28 a víťazkou Michaela Kucháriková s časom 01:44:09.
O hodinu na to v športovom koridore už stáli pripravení bežci Lesníckej 11, trasa ktorú zastrešuje zakladajúci partner LESY SR. Lesnícka 11 mala až dve štartovacie vlny, a celkovo si ju odbehlo až 579 bežcov! Ako prvý do cieľa dobehol Stanislav Zacha s časom 00:42:12. Dámsku časť ovládla Romana Masná s časom 00:52:09.
Foto: Behaj lesmi
Zázemie pretekov bolo zážitkom samo o sebe, keďže sa nachádzalo v dedinke Čičmany, kedy prvé zmienky o obci pochádzajú až z roku 1272. Čičmany sú najviac typické svojimi malebnými a krásne zdobenými domčekmi, koré dodávali pretekom nezabudnuteľnú atmosféru ako z rozprávky. Na mieste si mohli všetci otestovať bežecké tenisky od značky CRAFT, dať si odmerať telesné parametre v mobilnej jednotke od Dôvery a skúšať limity tela v stánku lekární Dr. Max. Počas celého poobedia bola pre lesné mláďatká k dispozícií Lesná škôlka Dr. Max a že to tam naozaj žilo! Bežci na oboch hlavných trasách mali možnosť si otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.
A čo ďalej? Lesné cestičky budú smerovať do romantickej lokality. Posledná zastávka Behaj lesmi s bežeckou afterparty, kde oslávime koniec sezóny Behaj lesmi. A to už 27. septembra v Smoleniciach. Tak zober svoju polovičku na bežecké rande - Behaj lesmi Smolenice budú veľkolepé!!
Foto: Behaj lesmi
