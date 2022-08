Cieľom florbalistiek na MSJ je horná šestka, snom semifinále

Program slovenských florbalistiek v B-skupine na juniorských MS 2022 v Katoviciach:



streda 31. augusta



16.00 Česko – Slovensko



štvrtok 1. septembra



10.00 Nórsko – Slovensko



piatok 2. septembra



10.00 Slovensko – Švédsko

Katovice 30. augusta (TASR) - Slovenské florbalistky čaká od 31. augusta do 4. septembra účinkovanie na majstrovstvách sveta junioriek v poľských Katoviciach, ktoré otvoria stredajším zápasom s českými rovesníčkami (16.00 h). V základnej B-skupine nastúpia aj proti Nórkam (štvrtok 1. septembra o 10.00) a Švédkam (piatok 2. septembra o 10.00). Na turnaji sa predstavia zástupkyne šestnástich krajín.uviedol v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu (SZFB) tréner slovenských junioriek Dušan Ďuríček.Na predchádzajúcich deviatich šampionátoch vekovej kategórie do 19 rokov si všetky medaily rozdelili Švédsko (6-2-1), Fínsko (2-6-1), Švajčiarsko (1-1-3) a Česko (0-0-4). Historickým maximom Sloveniek na MS junioriek je piata priečka. Predchodkyne terajšieho družstva ju obsadili v roku 2010 v Česku a potom o štyri roky neskôr práve v Poľsku. Vlani vo Švédsku na podujatí odloženom o rok pre pandémiu sa tím SR musel uspokojiť so siedmou pozíciou.vyhlásil jeden z Ďuríčkových asistentov Michal Jedlička, zároveň v obrátenom garde kouč seniorskej reprezentácie Sloveniek. Druhým asistentom je v oboch prípadoch Štefan Rajčan.Ambasádorkou propagačnej kampane Slovenského zväzu florbalu "Cesta do Poľska" v súvislosti s MS junioriek sa stala Laura Chúpeková. Najproduktívnejšia hráčka aj najlepšia kanonierka Hyundai extraligy žien 2021/2022 prestúpila v lete z rodného Kysuckého Nového Mesta do Ostravy. Kapitánkou družstva bude najmladšia slovenská legionárka Linda Pudišová, na klubovej úrovni takisto hráčka FBC Ostrava s minulosťou v Kysuckom Novom Meste. Prvú útočnú formáciu zrejme dotvorí ešte len 16-ročná Lenka Červená (FBK Harvard Partizánske), ktorá sa už dokázala strelecky presadiť aj na seniorských MS 2021 vo Švédsku. Hlavný okruh predpokladaných opôr dotvára čerstvo 17-ročná Nikol Drábeková (ŠK 98 Pruské), ktorá v uplynulom ročníku domácej extraligy skončila v individuálnych štatistikách podľa kanadských bodov, gólov aj asistencií na druhom mieste.