Cieľom MŠK Žilina v novej sezóne je účasť v pohárovej Európe

káder MŠK Žilina pred sezónou 2024/2025:



brankári: Badžgoň, Belaník, Belko



obrancovia: Kelembet, Jaššo, Hubočan, Ndjeungoue, Stojchevski, Kopásek, Bari, Hranica, Minárik, D. Javorček



stredopoliari: Adang, Ďatko, Gidi, S. Javorček, M. Sauer, Káčer



útočníci: Kóša, Kaprálik, Bile, Iľko, Ďuriš



Žilina 22. júla (TASR) - Hlavným cieľom futbalistov MŠK Žilina v novej sezóne Niké ligy bude vybojovať si účasť v európskych pohárových súťažiach. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal hlavný tréner Michal Ščasný.V uplynulom ročníku skončili "šošoni" na štvrtom mieste tabuľky za Spartakom Trnava a kvalifikácia Európskej konferenčnej ligy im ušla o dva body." skonštatoval Ščasný, ktorý prišiel na lavičku Žiliny v apríli tohto roka. S českým koučom súhlasí i športový manažér klubu Karol Belaník:V žilinskom kádri došlo v lete k viacerým zmenám. Z tímu odišli útočník Timotej Jambor, stredopoliar Martin Gomola či obranca Adam Kopas. Z hosťovaní sa vrátili krídelníci Adrián Kaprálik a Dávid Ďuriš, novou posilou je i ukrajinský stopér Nikita Kelembet. Najviac však zarezonoval návrat Miroslava Káčera. "" uviedol 28-ročný stredopoliar, ktorý sa do tímu vracia po štyroch rokoch.V Žiline sa hovorí aj o návrate ďalšieho z odchovancov a jednej z opôr slovenskej reprezentácie na uplynulých ME v Nemecku Petrovi Pekaríkovi." uviedol na margo 37-ročného obrancu Belaník.Žilina odohrala v príprave sedem zápasov, v ktorých vybojovala jedno víťazstvo i remízu a päťkrát prehrala. V mužstve napriek výsledkom prevládala spokojnosť.skonštatoval kapitán tímu Ján Minárik. "" dodal Belaník.