Cieľom Nemecka je dostať sa do finále na domácich ME 2024

Berlín 19. novembra (TASR) - Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) stanovil ako cieľ reprezentácie dosiahnuť finále ME 2024 na domácej pôde. Bernd Neuendorf to uviedol aj napriek sobotňajšej prehre s Tureckom 2:3 v prípravnom zápase na Olympijskom štadióne v Berlíne.



"Hráme turnaj vo vlastnej krajine, preto chceme dosiahnuť finálovú účasť. Často sa dostávame do toxickej pasce, keď kritizujeme členov realizačného tímu. Dôležité je teraz v tejto situácii vybrať to, na čom môžeme stavať," vyhlásil Neuendorf podľa agentúry DPA.



Nemecko sa automaticky kvalifikovalo na EURO 2024 ako hostiteľ, v utorok odohrá posledný prípravný duel v tomto roku vo Viedni proti Rakúsku.