Cieľom Žiliny je účasť v európskych klubových súťažiach

Na snímke Pavol Staňo. Foto: TASR - Daniel Stehlík

V Žiline zatiaľ vládne až nezvykle pokojné prestupové obdobie, z kádra odišiel brankár Ľubomír Belko, ktorý zamieril do nórskeho Stavangeru.

Autor TASR
Žilina 6. februára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina odštartujú jarnú časť Niké ligy nedeľným súbojom proti Komárnu. Pred začiatkom jari sa netaja ambíciami vybojovať si účasť v európskych klubových súťažiach.

„So zimnou prípravou sme spokojní, odohrali sme tri naozaj dobré medzinárodné konfrontácie, v SAE sme mali výborné podmienky, rovnako tak i doma,“ povedal na úvod tlačovej konferencie dlhoročný športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník a pokračoval: „Z tímu je cítiť, že je dobre pripravený, všetko sa však uvidí až v prvom zápase jari proti Komárnu. Ide o kvalitného súpera, ktorý sa posilnil, čaká nás určite zaujímavý zápas.“

V Žiline zatiaľ vládne až nezvykle pokojné prestupové obdobie, z kádra odišiel brankár Ľubomír Belko, ktorý zamieril do nórskeho Stavangeru. „Ľubo cítil, že potrebuje urobiť ďalší krok vo svojej kariére a my sme mu nechceli brániť. Prakticky štyri sezóny bol brankárskou jednotkou tímu, odchytal vyše sto zápasov,“ skonštatoval na margo odchodu jednotky tímu medzi tromi žrďami Belaník a doplnil príchody do tímu: „Prišiel útočník Daniel Homet, ktorý sa však v druhom tréningu po príchode zranil, chýbať nám bude približne 2-3 týždne. Druhou posilou je Nehuén Mendoza z Argentíny. Ide o mladého hráča, ktorý je u nás na ročné hosťovanie. Ukazuje výborné veci, má však i svoje nedostatky, ale veríme, že má potenciál.“

Hlavnou ambíciou Žiliny je vybojovať si účasť v niektorej z európskych súťaží, skúseného žilinského funkcionára však stále mrzí nevydarený záver jesene: „Škoda, že sme v závere jesene stratili tri zápasy, no napriek tomu nás čaká zaujímavá jar, liga je vyrovnaná, našu silu ukážu zápasy v elitnej šestke.“

Tréner Pavol Staňo rovnako vyjadril spokojnosť s prípravou i zápasmi, ktoré jeho zverenci absolvovali. „Teším sa, že môj tím má zdravé jadro, konkurencia sa neustále zvyšuje. Odišla nám brankárska jednotka, ale máme pripraveného Jakuba Badžgoňa, ktorý má kvalitu a verím, že bude pokračovať v práci Ľuba Belka. Uvidíme ako budú reagovať mladší chlapci, podľa toho budeme aj my reagovať na prestupovom poli,“ zdôraznil kouč a rozvinul svoje myšlienky ďalej: „Pre nás je dôležitý vstup do jari, všetko smerujeme k prvému zápasu v nedeľu. Nikoho nechceme podceniť, Komárno je nepríjemný súper, rozhodnú detaily a verím, že náš tím je práve v tých detailoch výborne pripravení.“

V závere tlačovej konferencie sa ku slovu dostal aj kapitán MŠK Miroslav Káčer, ktorý je čerstvým tridsiatnikom. „Tešíme sa na zápasy, je to pre nás motivácia. Som rád, že v príprave sme viac behali s loptou ako bez lopty, bolo to skvelé. Kabína je skvele naladená, Miškovi Faškovi som skontroloval strelecké kopačky, stále ich má, verím, že sa k nemu pridajú aj ostatní hráči,“ zasmial sa odchovanec klubu spod Dubňa a debatu zakončil jasne: „Čakajú nás náročné zápasy, nadstavba, platí, že chceme byť čo najvyššie. Za seba môže povedať, že ja chcem byť vždy prvý.“



Káder MŠK Žilina pred jarnou časťou:

Brankári:

Badžgoň, Jokl, Tarcsi.

Obrancovia:

Bari, Hranica, Kaša, Kopásek, Minárik, Narimanidze, Okál, Pališčák, Staník, Svoboda.

Stredopoliari:

Adang, Bzdyl, Ďatko, Faško, Florea, Káčer.

Útočníci:

Juliš, Rogonič, Iľko, Baleja, Homet, Kóša, Prokop, Mendoza, Szánthó.
