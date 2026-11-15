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Čierna Hora sa rozlúčila s C-divíziou víťazstvom nad Cyprom 4:1
Čierna Hora vyhrala skupinu so 16 bodmi a vráti sa medzi výkonnostne lepšie európske národné tímy.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Futbalisti Čiernej Hory sa rozlúčili s C-divíziou Ligy národov triumfom na pôde Cypru 4:1. Balkánsky tím, ktorý mal už pred zápasom istotu prvenstva v 2. skupine a postupu do „béčka“, potiahol dvojgólový útočník Nikola Krstovič. Bývalý hráč Dunajskej Stredy pridal aj dve asistencie.
Čierna Hora vyhrala skupinu so 16 bodmi a vráti sa medzi výkonnostne lepšie európske národné tímy. Cyprus skončil druhý a pôjde hrať baráž o postup do B-divízie. Tretie Arménsko a štvrté Lotyšsko si v nedeľnom záverečnom súboji podelili body po bezgólovej remíze.
Lotyšsko - Arménsko 0:0
Čierna Hora vyhrala skupinu so 16 bodmi a vráti sa medzi výkonnostne lepšie európske národné tímy. Cyprus skončil druhý a pôjde hrať baráž o postup do B-divízie. Tretie Arménsko a štvrté Lotyšsko si v nedeľnom záverečnom súboji podelili body po bezgólovej remíze.
Liga národov 2026/2027
C-divízia - 2. skupina:
Cyprus - Čierna Hora 1:4 (0:1)
Góly: 52. Pittas (z 11 m) - 67. a 83. Krstovič, 5. Osmajič, 58. Vukotič
C-divízia - 2. skupina:
Cyprus - Čierna Hora 1:4 (0:1)
Góly: 52. Pittas (z 11 m) - 67. a 83. Krstovič, 5. Osmajič, 58. Vukotič
Lotyšsko - Arménsko 0:0