Čiernik bude hrať v nasledujúcej sezóne fínsku ligu za Pelicans

Lahti 4. júna (TASR) - Mladý slovenský hokejista Alex Čiernik bude vo svojej kariére pokračovať vo fínskej lige. Dvadsaťročný útočník sa sa dohodol na spolupráci s klubom Pelicans Lahti, ktorý v minulej sezóne úspešne zvládol baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži.



„Rozhodnutie bolo jednoduché, o Pelicans som počul len dobré veci,“ povedal pre klubový web Čiernik, ktorý hral v uplynulom ročníku v druhej švédskej lige za Nybro a v troch dueloch si vyskúšal aj nižšiu zámorskú AHL v drese Lehigh Valley Phantoms. Do NHL ho draftovala Philadelphia pred dvoma rokmi vo 4. kole zo 120. priečky. Dvakrát reprezentoval Slovensko na MS do 20 rokov.



Sami Kapanen, bývalý vynikajúci hráč a teraz kouč Pelicans o príchode Čiernika povedal: „Sme veľmi radi, že môžeme privítať Alexa. Dobre poznám jeho silné stránky. Je to hráč, ktorého si vybrali Flyers a ktorý má skúsenosti v Európe a Severnej Amerike. Posilníme sa o veľmi silného, rýchleho a zručného útočníka.“