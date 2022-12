Čiernik je pred šampionátom optimista: Môžeme niečo dosiahnuť

Zvolen 13. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov sa od pondelka pripravuje na majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa budú od 26. decembra do 5. januára konať v kanadských mestách Halifax a Moncton. Minikemp si rozložila vo Zvolene, kde momentálne trénuje šestnásť hokejistov. Pätnásť z nich pocestuje vo štvrtok do Kanady na záverečnú časť prípravy v mestečku Truro.



Tam sa k mužstvu pripojí skupina hráčov pôsobiacich v severoamerických súťažiach, v ktorej budú figurovať aj obranca Šimon Nemec, či útočník Filip Mešár. V slovenskej nominácii nechýba ani 18-ročný krídelník Alex Čiernik zo švédskeho tímu Södertälje SK, ktorý neskrýva smelé ambície pred juniorským šampionátom: "Všetci chceme vyhrávať a s tým ideme aj na majstrovstvá sveta. Máme skupinu, v ktorej vieme hrať s hocikým. Disponujeme dobrými hráčmi, ktorí sa k nám pripoja z Kanady a USA. Nechýbajú nám skúsenosti z predchádzajúcich majstrovstiev sveta. Verím tomuto tímu, môžeme niečo dosiahnuť. Sme dobrá partia, viacerí hráči dlhšie pohromade, vieme spolu hrať, takže by to mohlo skončiť dobre."



Čiernikovi sa vo Švédsku darí. Dobrú formu ukázal aj na novembrovom turnaji slovenskej reprezentačnej dvadsiatky vo Švajčiarsku. "Myslím si, že mi celkom vyšiel turnaj vo Švajčiarsku a sebavedomie som si zobral so sebou aj do klubu. Teraz sa mi celkom darí a rád by som v tom pokračoval," dodal Čiernik.



Dostatočný priestor vo švédskej druhej najvyššej súťaži v tíme AIK Štokholm dostáva aj sedemnásťročný slovenský útočník Dalibor Dvorský. Do rodného Zvolena pricestoval pozitívne naladený. "Veľmi sa teším na majstrovstvá sveta, pretože budeme dobrá partia. Prichádzam s dobrou náladou a verím, že naše výkony sa budú zlepšovať od zápasu k zápasu. Náš tím vyzerá dobre, ale aj ostatné krajiny poskladali kvalitné mužstvá. Musíme trénovať správne veci a hrať ako tím. To bude podľa mňa najdôležitejšie," uviedol center, ktorý si zahral pred dvoma rokmi aj najvyššiu slovenskú súťaž v drese Banskej Bystrice.



Slovenskí juniorskí reprezentanti sa budú chcieť v Kanade revanšovať za nevydarený augustový svetový šampionát, keď skončili v základnej skupine na poslednej priečke a celkovo na predposlednej. Tentoraz ich na MSJ čaká 27. decembra úvodný súboj proti Fínom a následne si zmerajú sily s Američanmi, Lotyšmi a Švajčiarmi. "Najmä Lotyšom máme čo vracať, ale netreba sa sústrediť iba na nich. Musíme ísť na každý zápas namotivovaní a pripravení, poučiť sa z letného šampionátu a vyvarovať sa vecí, ktoré sme nerobili dobre," prízvukoval Dvorský. Verí, že si prenesie dobrú hernú pohodu z účinkovania vo Švédsku: "Hrám stabilne za mužov a snažím sa každý zápas hrať dobre, i keď si myslím, že bodovo by to mohlo byť lepšie. Musím iba strieľať na bránku a verím, že body prídu. Celkovo však hodnotím moju hru pozitívne. Hrám dostatočne veľa a stabilne. Po fyzickej stránke som na šampionát dobre pripravený, cítim sa skvele."



Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odohrajú pred začiatkom šampionátu ešte dva prípravné zápasy. Prvý je na programe 21. decembra v Monctone proti Kanaďanom, o dva dni neskôr sa stretnú v Trure s Rakúšanmi.