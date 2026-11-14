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Čiernik, Okuliar aj Mišiak zaznamenali po jednej asistencii

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rovnakú bilanciu 0+1 mal aj Oliver Okuliar, avšak jeho Wilkes-Barre/Scranton prehral s Hershey 3:4 pp.

Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Trojica slovenských hokejistov bodovala v nočných zápasoch nižšej zámorskej súťaže AHL. Asistenciu pri triumfe Lehigh Valley nad Hamiltonom (3:0) zaznamenal útočník Alex Čiernik. Gólovou prihrávkou prispel k víťazstvu Rockfordu proti Milwaukee 3:2 po predĺžení Martin Mišiak. Rovnakú bilanciu 0+1 mal aj Oliver Okuliar, avšak jeho Wilkes-Barre/Scranton prehral s Hershey 3:4 pp.
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