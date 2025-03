Čiernik podpísal skúšobnú zmluvu s tímom Lehigh Valley Phantoms

Philadelphia 27. marca (TASR) - Slovenský hokejista Alex Čiernik podpísal amatérsku skúšobnú zmluvu do konca tejto sezóny s tímom Lehigh Valley Phantoms v nižšej zámorskej súťaži AHL. Dvadsaťročného útočníka draftovala Philadelphia Flyers v roku 2023 v 4. kole (120. miesto), no s klubom NHL dosiaľ nepodpísal nováčikovský kontrakt. Mohol by sa ho dočkať v nasledujúcich týždňoch.



Čiernik pôsobil v uplynulých štyroch sezónach v druhej najvyššej švédskej súťaži HockeyAllsvenskan. V tejto hral za mužstvo Nybro Vikings IF. V základnej časti odohral 46 zápasov a zaznamenal 23 bodov (11+12). V kvalifikácii play off pridal dve stretnutia, strelil jeden gól. Nybro však prehralo sériu s IK Oskarshamn 0:2 a sezóna sa preňho skončila.



Slovensko reprezentoval na MS do 20 rokov v uplynulých dvoch ročníkoch. V ôsmich zápasoch vyprodukoval dva góly a dve asistencie. Jeho otec Ivan odohral v profilige celkom 89 duelov za Ottawu Senators a Washington Capitals.



Alex bude nosiť v tíme Lehigh dres s číslom 46. Hráči Valley Phantoms si najbližšie zahrajú v piatok a sobotu, predstavia sa na ľade Belleville Senators, resp. Lavalu Rocket. Informovala o tom oficiálna stránka klubu AHL.