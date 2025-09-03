< sekcia Šport
Cifranič sa stal novým trénerom Tatrana Prešov
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 3. septembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Tatran Prešov sa stal Vladimír Cifranič. Päťdesiatročný kouč nahradil vo funkcii Jaroslava Hyneka, s ktorým sa rozhodlo vedenie klubu ukončiť spoluprácu. Informáciu priniesol klub na sociálnych sieťach.
Hynek bol prvým odvolaným koučom v tomto ročníku Niké ligy, v Prešove pôsobil od marca a po siedmich rokoch vybojoval s tímom postup do najvyššej súťaže. Doplatil však na nevýrazný začiatok nováčikovskej kampane, po šiestich odohraných dueloch má Tatran na konte tri body za remízy a v tabuľke mu patrí 10. meisto.
Cifranič odštartoval svoju trénerskú kariéru v Trenčíne, neskôr pôsobil aj v Zlatých Moravciach a na Pohroní. Do Prešova prichádza z Podbrezovej, kde bol už v pozícii hlavného trénera a naposledy zastával post asistenta. Svoju premiéru na lavičke Prešova absolvuje 14. septembra v ligovom zápase na trávniku Michaloviec.
