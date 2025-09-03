Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Šport

Cifranič sa stal novým trénerom Tatrana Prešov

.
Na snímke Vladimír Cifranič. Foto: TASR - Ján Krošlák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
,aktualizované 
Prešov 3. septembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Tatran Prešov sa stal Vladimír Cifranič. Päťdesiatročný kouč nahradil vo funkcii Jaroslava Hyneka, s ktorým sa rozhodlo vedenie klubu ukončiť spoluprácu. Informáciu priniesol klub na sociálnych sieťach.

Hynek bol prvým odvolaným koučom v tomto ročníku Niké ligy, v Prešove pôsobil od marca a po siedmich rokoch vybojoval s tímom postup do najvyššej súťaže. Doplatil však na nevýrazný začiatok nováčikovskej kampane, po šiestich odohraných dueloch má Tatran na konte tri body za remízy a v tabuľke mu patrí 10. meisto.

Cifranič odštartoval svoju trénerskú kariéru v Trenčíne, neskôr pôsobil aj v Zlatých Moravciach a na Pohroní. Do Prešova prichádza z Podbrezovej, kde bol už v pozícii hlavného trénera a naposledy zastával post asistenta. Svoju premiéru na lavičke Prešova absolvuje 14. septembra v ligovom zápase na trávniku Michaloviec.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému