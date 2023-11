Cifranič skončil na lavičke Zlatých Moraviec, nahradil ho Hipp

Zlaté Moravce 13. novembra (TASR) - Slovenský futbalový tréner Vladimír Cifranič po piatich mesiacoch skončil na lavičke FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Jeho odvolanie prišlo po vzájomnej dohode s vedením klubu. Vo funkcii ho nahradil Michal Hipp, ktorý pôsobil v minulej sezóne v druholigovom maďarskom Szombathelyi Haladás. Tím získal počas Cifraničovho pôsobenia len tri body v 14 zápasoch a je na poslednom mieste Niké ligy.



V A-tíme ViOnu skončil aj asistent Ján Pavlovčík. Klub poďakoval obom trénerom za odvedené služby. V oficiálnom oznámení zároveň potvrdil zotrvanie asistenta Tomáša Ďubeka, trénera brankárov Martina Matláka a kondičného trénera Milana Ivanku. Hipp podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny. So svojím predchodcom sa stretol a vzájomne si zaželali všetko dobré.



V tomto ročníku Niké ligy ide už o piatu zmenu trénera. Banská Bystrica v októbri ukončila spoluprácu s kormidelníkom Michalom Ščasným, nováčik z Košíc sa rozlúčil s Antonom Šoltisom. V tom istom mesiaci prišiel do Ružomberku Čech Ondřej Smetana, ktorý zaplnil miesto po Petrovi Struhárovi. Toho angažoval v tomto ročníku MFK Zemplín Michalovce namiesto Mareka Petruša.