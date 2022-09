Čile neuspelo s odvolaním, prípad môže pokračovať na CAS

Ženeva 16. septembra (TASR) - Odvolacia komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) zamietla v piatok sťažnosť Čilskej futbalovej federácie (FFCh) proti účasti Ekvádoru na MS. Nestotožnila sa s tvrdením, že Byron Castillo, ktorý odohral za Ekvádor osem kvalifikačných stretnutí, je v skutočnosti Kolumbijčan. Čile sa ešte môže odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne.



Odvolacie konanie prebiehalo na diaľku z Zürichu, prítomní boli len traja sudcovia a ponechali v platnosti predchádzajúce rozhodnutie Disciplinárnej komisie FIFA, ktorá sa v júni postavila na stranu Ekvádoru. "Na základe dokumentov, ktoré sme mali k dispozícii, hráč držal trvalé ekvádorské občianstvo v súlade s pravidlami," uvádza sa v stanovisku na oficiálnej stránke FIFA.



Čile sa snaží nahradiť Ekvádor v A-skupine MS, keď do štartu šampionátu zostáva iba deväť týždňov. Práve Ekvádor má 20. novembra nastúpiť proti domácemu Kataru v otváracom zápase v Dauhe. CAS môže bezodkladne zorganizovať pojednávanie a do deviatich týždňov vyniesť definitívny verdikt. Ak by Ekvádor prehral kontumačne všetkých osem duelov, v ktorých Castillo nastúpil, klesol by v tabuľke juhoamerickej kvalifikácie a Čile by sa vyšvihlo na jeho štvrtú postupovú priečku.