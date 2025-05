Čiliak po dvoch rokoch skončil v Marseille, oblečie si dres Zlína

Zlín 2. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak sa stal novou posilou českého druholigového klubu Berani Zlín. Tridsaťpäťročný bývalý reprezentant so skúsenosťami z dvoch svetových šampionátov po dvoch rokoch opustil Francúzsko. V uplynulej druhej sezóne v drese Marseille odchytal iba šesť stretnutí v základnej časti, rovnaký počet štartov pridal aj v následnej play off.



Čiliak už v minulosti obliekal dres Zlína. Bolo to v ročníku 2019/20, keď bol v klube na hosťovanie z Komety Brno. „Napriek tomu, že to bolo pomerne krátke hosťovanie, fanúšikovia Zlína mi už vtedy prirástli k srdcu. Keď sa objavila možnosť vrátiť sa, tak aj kvôli nim, som neváhal. Na všetkých fanúšikov sa veľmi teším,“ uviedol Čiliak pre klubový web.