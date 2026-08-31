< sekcia Šport
Čilič a Ruud pre zranenia odstúpili z US Open
Čilič sa odhlásil pred úvodným kolom, v ktorom mal vyzvať Rusa Andreja Rubľova.
Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Nór Casper Ruud a Chorvát Marin Čilič v nedeľu odstúpili zo záverečného grandslamu tenisovej sezóny US Open. Bývalého víťaza turnaja z roku 2014 Čiliča nahradil v „pavúku“ dvojhry Fín Otto Virtanen, zdolaného finalistu spred štyroch rokov Ruuda zastúpi v hlavnej súťaži Francúz Arthur Gea.
Čilič sa odhlásil pred úvodným kolom, v ktorom mal vyzvať Rusa Andreja Rubľova. Ruud mal vo Flushing Meadows nastúpiť na úvod proti Juanovi Manuelovi Cerundolovi z Argentíny. Informovala agentúra AP.
Čilič sa odhlásil pred úvodným kolom, v ktorom mal vyzvať Rusa Andreja Rubľova. Ruud mal vo Flushing Meadows nastúpiť na úvod proti Juanovi Manuelovi Cerundolovi z Argentíny. Informovala agentúra AP.