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Čilič a Ruud pre zranenia odstúpili z US Open

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čilič sa odhlásil pred úvodným kolom, v ktorom mal vyzvať Rusa Andreja Rubľova.

Autor TASR
New York 30. augusta (TASR) - Nór Casper Ruud a Chorvát Marin Čilič v nedeľu odstúpili zo záverečného grandslamu tenisovej sezóny US Open. Bývalého víťaza turnaja z roku 2014 Čiliča nahradil v „pavúku“ dvojhry Fín Otto Virtanen, zdolaného finalistu spred štyroch rokov Ruuda zastúpi v hlavnej súťaži Francúz Arthur Gea.

Čilič sa odhlásil pred úvodným kolom, v ktorom mal vyzvať Rusa Andreja Rubľova. Ruud mal vo Flushing Meadows nastúpiť na úvod proti Juanovi Manuelovi Cerundolovi z Argentíny. Informovala agentúra AP.
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