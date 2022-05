Prekvapenie na Roland Garros: Medvedev končí, deklasoval ho Čilič

Paríž 31. mája (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa nepredstaví medzi najlepšou osmičkou na grandslamovom Roland Garros. Ako nasadená dvojka prekvapujúco podľahol v pondelok dvadsiatke "pavúka" Marinovi Čiličovi 2:6, 3:6 a 2:6. Chorvát opísal svoj výkon ako jeden z najlepších v kariére.



Tridsaťtriročný Čilič zavelil k životnému výkonu v šiestom geme, keď svojho súpera brejkol prvýkrát a následne mu už nedovolil získať v prvom sete ani gem. V druhom dejstve vzdal Medvedevovi podanie za stavu 3:2 a z tempa neubral ani po tom, ako v treťom sete využil hneď na začiatku druhý brejkbal. Druhý muž rebríčka ATP sa do hry vrátil až za stavu 0:4. Pred duelom pritom nestratil v Paríži ani set a nad Čiličom vyhral všetky tri predchádzajúce vzájomné zápasy.



Stretnutie trvalo len 105 minút, pričom víťaz US Open z roku 2014 dosiahol pri prvých podaniach úspešnosť 90 percent a nedopustil sa ani jednej dvojchyby. Vo štvrťfinále na grandslamovom podujatí sa predstaví prvýkrát od US Open 2018 a nastúpi proti ďalšiemu Rusovi Andrejovi Rubľovovi, ktorý sa na parížskej antuke zatiaľ neprebojoval ďalej ako medzi najlepšiu osmičku.



"Bol to z mojej strany fantastický zápas, jeden z najlepších v kariére. Od začiatku až do konca. Ak hrám v pohode, všetko mi vychádza, servis i returny. Dôležité bolo, že som nedal Daniilovi žiadnu šancu na prípadný zvrat. Je to hráč, ktorý sa dokáže chytiť na jednej loptičke," uviedol Čilič v pozápasovom rozhovore s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom. Do tejto fázy turnaja sa dostal aj v rokoch 2017 a 2018.



"Darilo sa mi v Madride i v Ríme a dobrú formu som si preniesol aj sem, kde je to trochu rýchlejšie. V tomto dueli som sa odrazu cítil fantasticky a všetko išlo skvele. Mal som vynikajúce údery, dobre som sa hýbal, ustrážil som si podania skvelými forhendmi a pekne som to skombinoval s krátkymi údermi. Daniil je skvelý na returne a musíte s ním hrať inak, než s ostatnými," dodal Chorvát pri analýze svojho výkonu v štúdiu Eurosportu.



Prekvapenie sa zrodilo i v ďalšom osemfinálovom dueli, v ktorom favorizovaný Grék Stefanos Tsitsipas nestačil na 19-ročného Holgera Runeho v štyroch setoch 5:7, 6:3, 3:6, 4:6. Rune je prvý Dán vo štvrťfinále antukového grandslamového turnaja a spolu s Carlosom Alcarazom sú od roku 1994 prvou dvojicou tínedžerov, ktorá zabojuje o semifinále. Vtedy sa to podarilo Hendrikovi Dreekmanovi a Andrejovi Medvedevovi. Mladý Španiel sa v utorok stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom, Rune nastúpi v stredu proti Nórovi Casperovi Ruudovi.