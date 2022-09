Čilič postúpil do 3. kola dvojhry na US Open

muži - dvojhra - 2. kolo:

Cameron Norrie (V. Brit.-7) - Joao Sousa (Portug.) 6:4, 6:4, 7?6 (4)

Andrej Rubľov (Rus.9) - Kwon Soon Woo (ór. rep.) 6:3, 6:0, 6:4,

Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Federico Coria (Arg.) 6:2, 6:1, 7:5

Jannik Sinner (Tal.-11) - Christopher Eubanks (USA) 6:4, 7:6 (8), 6:2

Jenson Brooksby (USA) - Borna Čorič (Chor.-25) 6:4, 7:6 (10), 6:1

Marin Čilič (Chor.-15) - Albert Ramos-Vinolas (Šp.) 6:3, 7:6 (4), 6:3

Daniel Evans (V. Brit.-20) - James Duckworth (Austr.) 6:3, 6:2, 4:6, 6:4

Holger Rune (Dán.-28) - John Isner (USA) - bez boja,





New York 1. septembra (TASR) - Chorvátsky tenista Marin Čilič postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Newyorský šampión z roku 2014 zdolal v 2. kole ako nasadená pätnástka Španiela Alberta Ramosa Vinolasa 6:3, 7:6 (4), 6:3. Ďalej ide aj jedenásty nasadený Talian Jannik Sinner po triumfe 6:4, 7:6 (8), 6:2 nad domácim Američanom Christopherom Eubanksom.Úlohu favorita potvrdil aj tretí nasadený Španiel Carlos Alcaraz, vlaňajší štvrťfinalista zvíťazil nad Argentínčanom Federicom Coriom 6:2, 6:1, 7:5. Medzi elitnú 32-ku sa dostal aj siedmy nasadený Brit Cameron Norrie, wimbledonský semifinalista prešiel cez Portugalčana Joaa sousu 6:4, 6:4, 7:6 (4).