Čilič zdolal v päťsetovej dráme Rubľova a postúpil do semifinále

Ruský tenista Andrej Rubľov sa teší zo zisku štvrtého setu počas zápasu proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi vo štvrťfinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Roland Garros 1. júna 2022 v Paríži. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra- štvrťfinále:



Marin Čilič (Chor.-20) - Andrej Rubľov (Rus.-7) 5:7, 6:3, 6:4, 3:6. 7:6 (2)

Paríž 1. júa (TASR) - Chorvátsky tenista Marin Čilič sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Ako nasadená dvadsiatka zdolal vo štvrťfinále Rusa Andreja Rubľova v päťsetovej dráme 5:7, 6:3, 6:4, 3:6 a 7:6 (2). V boji o finále sa stretne s úspešnejším z dvojice Casper Ruud (8-Nór.) - Holger Rune (Dán.).Siedmy nasadený Rubľov uspel v koncovke prvého setu, keď rozhodol jeho brejk v jedenástej hre. V ďalších dvoch už na dvorci dominoval Chorvát - v druhom dejstve využil náskok 3:0, v treťom brejkol súpera v siedmej hre. Rubľov rozhodol štvrtý set pre seba tromi hrami za sebou od stavu 3:3 a postupujúceho muselo určiť rozhodujúce piate dejstvo. V ňom nevyužil Čilič za stavu 5:4 pri podaní súpera mečbal, ale v tzv. supertajbrejku získal od stavu 1:2 deväť loptičiek za sebou. Duel trval 4:10 min.Najvýraznejším úspechom 33-ročného Čiliča na podujatiach veľkej štvorky v kariére je triumf na US Open v roku 2014. Tretiu štvrťfinálovú účasť na Roland Garros teraz premenil prvýkrát na prienik medzi elitné kvarteto. V grandslamovom semifinále je štvrtýkrát v kariére. Chorvát si vo štvrťfinále pomohol 33 esami a 88 víťaznými údermi.povedal Čilič, ktorý je iba piaty z aktívnych hráčov so semifinálovou účasťou na všetkých štyroch grandslamových turnajoch. Ďalšími sú Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray.