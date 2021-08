Cimanovská potvrdila, že chce štartovať za Poľsko

Varšava 19. augusta (TASR) - Bieloruská atlétka Kristina Cimanovská chce súťažiť za Poľsko. Potvrdila to v rozhovore pre ruskú stanicu RBK.



Cimanovská mala na olympiáde v Tokiu štartovať v behu na 100 a 200 metrov. V Japonsku však bežkyňu zaradili do štafety na 4x400 metrov. Atlétku toto rozhodnutie nahnevalo a po konflikte sa ju členovia bieloruskej výpravy pokúsili deportovať do vlasti a stiahli jej žiadosť o účasť na hrách. Cimanovská sa na letisku obrátila na políciu, Medzinárodný olympijský výbor (MOV) následne odobral akreditácie dvom bieloruským trénerom.



Proces zmeny národnej príslušnosti v atletike štandardne trvá tri roky, počas ktorých nemôže športovec reprezentovať novú krajinu na medzinárodných podujatiach. Cimanovská verí, že sa proces podarí urýchliť. Správu priniesla agentúra PAP.